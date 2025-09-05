Lazio, Sarri in ansia per Nuno Tavares: convocazione last minute con il Portogallo e timore di infortuni

Lazio, il tecnico Maurizio Sarri in ansia per Nuno Tavares: convocazione last minute con il Portogallo e timore di infortuni

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio noto per la sua meticolosità tattica e le abitudini scaramantiche, guarda con preoccupazione alla sosta per le nazionali. Il Portogallo ha infatti convocato all’ultimo momento Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 arrivato in estate dall’Arsenal, in sostituzione di Diogo Dalot. Il giocatore ha lasciato il centro sportivo di Formello nella giornata di ieri, alimentando i timori del tecnico biancoceleste.

Il ricordo va alla scorsa stagione, quando un impegno con la nazionale a novembre costò caro a Tavares: rientrò infortunato e da lì iniziò un periodo in calo di rendimento. Stavolta Sarri avrebbe voluto lavorare con lui per tutta la pausa, in vista di due sfide cruciali: la trasferta contro il Sassuolo e il derby capitolino contro la Roma.

Il calendario non aiuta. Il Portogallo affronterà l’Armenia in trasferta domani e l’Ungheria martedì, sempre lontano da casa. Il rientro di Tavares è previsto per mercoledì, con il ritorno agli allenamenti fissato per giovedì. Una perdita significativa per Sarri, che aveva accolto con sollievo il recupero anticipato di Adam Marusic, terzino montenegrino fermato da un problema agli adduttori contro il Verona.

Dal suo arrivo a luglio, Tavares ha mostrato segnali incoraggianti: l’indolenza temuta non si è manifestata e i programmi di prevenzione infortuni hanno dato buoni risultati. Ha rispettato le consegne tattiche, ma restano alcune lacune difensive, come evidenziato nella gara di Como, quando Nico Paz lo ha superato con facilità prima di servire l’assist decisivo a Tasos Douvikas.

Sul piano offensivo, Sarri si aspetta che il portoghese torni a garantire la spinta e gli assist della scorsa stagione. Nel sistema del tecnico toscano, solo uno dei due terzini ha licenza di avanzare, mentre l’altro deve mantenere una posizione più prudente. La catena di sinistra con Mattia Zaccagni è stata una delle armi vincenti della prima Lazio di Baroni, ma anche un punto debole nella seconda parte dell’ultimo campionato.

La speranza di Sarri è che la parentesi in nazionale non comprometta il lavoro svolto finora e che Tavares rientri a Roma in perfette condizioni, pronto a essere protagonista nelle prossime sfide decisive.