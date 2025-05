Lazio, Sacchi ritorna sulla gara contro l'Inter: le parole

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la gara di San Siro tra Inter e Lazio

Arrigo Sacchi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Libero.

LE PAROLE – Simone ha cercato di far imporre alla propria squadra il dominio del gioco ma, a volte, l’Inter è caduta in errori del passato. Non è stata offensiva per tutti i 90-95 minuti come lo dovrebbe essere una squadra del genere. Riguardate la partita contro la Lazio e avrete una risposta alle mie parole.