Sacchi sulla Lazio: «Una sfida importante per i biancocelesti. Su Sarri penso che...» - Lazio News 24

Lazio, Sacchi esalta il derby della Capitale: «Una sfida unica, Sarri è un maestro»

In vista dell’attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre alle 12:30 allo stadio Olimpico, l’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha condiviso il suo punto di vista sulla stracittadina romana, definendola una delle partite più affascinanti e complesse del calcio italiano. E non sono mancati gli elogi alla Lazio e al suo allenatore Maurizio Sarri.

«Le gare tra Lazio e Roma non sono come le altre. Il derby dell’Olimpico è qualcosa di speciale, unico, che va oltre il semplice evento sportivo. È una sfida che dura un anno intero, carica di tensione ed emozione. È uno spettacolo dentro e fuori dal campo, dove ogni dettaglio può fare la differenza», ha dichiarato Sacchi.

Secondo l’ex tecnico, a rendere davvero speciale questa partita è il coinvolgimento emotivo del popolo romano: «Ne parlano tutti, ovunque. A volte vincere il derby può salvare un’intera stagione. È chiaro che la gestione psicologica sarà fondamentale, per allenatori e giocatori. Serve testa lucida e cuore freddo».

In casa Lazio, Maurizio Sarri si prepara a vivere un’altra intensa stracittadina. Sacchi conosce bene il tecnico toscano e ne ha lodato il lavoro svolto:

«Sarri è un maestro di calcio. Se i suoi calciatori avranno voglia di seguirlo fino in fondo, la Lazio potrà uscire da questo momento difficile e tornare a esprimere il suo gioco. Sarri ha una visione chiara, e quando viene compresa, può trasformare le squadre».

Riguardo alla Roma, l’ex allenatore ha poi sottolineato che ogni derby è anche una prova di maturità mentale: «La Lazio ha il vantaggio dell’esperienza, perché Sarri conosce bene questo ambiente. Per Gasperini, invece, sarà il primo derby romano: una sfida delicata, in un contesto che può mettere alla prova anche i più esperti».

Sacchi ha concluso ricordando quanto il derby possa segnare il destino di un’intera stagione:

«Queste partite si raccontano ai nipoti. Per la Lazio può essere una grande occasione di rilancio e orgoglio, soprattutto davanti ai propri tifosi».