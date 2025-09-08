Lazio, il ruolo della mezzala torna al centro: Belahyane e Vecino insidiano Dele-Bashiru. Le ultimissime sui biancocelesti

In vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara a valutare nuove soluzioni a centrocampo. Il tecnico toscano, noto per il suo gioco posizionale e la cura dei dettagli tattici, potrà contare su importanti recuperi che potrebbero cambiare le gerarchie nella zona nevralgica del campo.

Belahyane e Vecino: due rientri che fanno rumore

Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 dal profilo dinamico e propositivo, è rimasto a disposizione durante la sosta per le nazionali, non essendo stato convocato dal Marocco. Matias Vecino, esperto mediano uruguaiano, sembra aver superato il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il suo rientro in gruppo è previsto per domani, con l’obiettivo di essere arruolabile già contro i neroverdi.

Dele-Bashiru in bilico: concorrenza interna in crescita

Fisayo Dele-Bashiru, mezzala sinistra titolare nelle prime uscite stagionali, non ha ancora convinto pienamente. Il centrocampista nigeriano, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato segnali altalenanti e sarà tra gli ultimi a rientrare dal ritiro della Nazionale. Questo riduce il tempo a disposizione di Sarri per lavorare con lui, aprendo la porta a possibili cambiamenti.

Belahyane in ascesa: Sarri lo osserva con attenzione

Contro l’Hellas Verona, Belahyane ha impressionato con un inserimento verticale che ha portato al gol del 4-0. Sarri, in conferenza stampa, ha sottolineato: “Mi aspettavo un giocatore più lento, invece ha discrete accelerazioni. È ancora troppo confusionario per fare il centrale, ma a livello di inserimento non è male”. In queste due settimane, il giovane marocchino ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con il tecnico, e potrebbe ora insidiare seriamente la titolarità di Dele-Bashiru.

La sfida contro il Sassuolo sarà un banco di prova importante per valutare le scelte di Sarri. Con Belahyane in crescita e Vecino pronto al rientro, il centrocampo biancoceleste si prepara a vivere una nuova fase di competizione interna. Un tema che potrebbe rivelarsi decisivo per l’equilibrio tattico della squadra.