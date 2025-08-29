Rovella, sarà lui il perno per rendere grande la Lazio. Sarri punta su di lui (e gli ha chiesto anche una cosa) - Lazio News 24

Lazio, serve una reazione: contro il Verona tocca a Rovella guidare la mediana. Un punto di partenza

Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Como, in casa Lazio si cerca una pronta reazione. Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato chiaro alla squadra: serve orgoglio, concentrazione e soprattutto la capacità di voltare pagina in fretta. La prestazione opaca al debutto in campionato non rispecchia il reale valore del gruppo, ma ha messo in evidenza alcuni nodi tattici da sciogliere subito, a partire dalla gestione del centrocampo.

Il pressing alto e la grande intensità mostrati dalla formazione allenata da Cesc Fabregas hanno mandato in tilt la mediana biancoceleste. Uno dei più in difficoltà è stato Danilo Cataldi, messo sotto pressione dall’aggressività avversaria e incapace di dettare i tempi di gioco come richiesto dal sistema di Sarri.

Rovella verso una maglia da titolare: la Lazio si affida al suo talento

In questo contesto, si fa largo la candidatura di Nicolò Rovella. Il regista classe 2001 è pronto a riprendersi un posto da titolare nella Lazio, dopo aver saltato il match di Como per motivi personali. Il centrocampista si era infatti assentato per la nascita della sua primogenita, Venere, volando a Roma da Milano proprio alla vigilia della gara.

Ora, con il rientro in gruppo e una settimana di lavoro alle spalle, Rovella sembra in pole per guidare il centrocampo biancoceleste nel prossimo impegno contro il Verona, match già fondamentale per ricostruire fiducia e ritmo. Il ballottaggio con Cataldi resta aperto, ma le indicazioni che arrivano da Formello vanno nella direzione di una possibile titolarità per l’ex Juventus.

Lazio, la sfida col Verona può segnare un nuovo inizio

La gara contro il Verona sarà cruciale non solo per il risultato, ma anche per ritrovare identità. La Lazio ha bisogno del miglior Rovella per costruire gioco dal basso e garantire equilibrio in mezzo al campo. Con Sarri alla guida, il centrocampo resta il cuore pulsante del sistema tattico, e il ritorno del numero 65 può rivelarsi decisivo per cambiare marcia.

Domenica all’Olimpico, la Lazio si gioca tanto. E potrebbe essere Rovella l’uomo giusto per far ripartire una stagione iniziata col piede sbagliato.