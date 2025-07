La svolta di Rovella: nuovo ruolo in campo e rinnovo con la Lazio di Sarri

Rovella si prepara ad un’estate decisiva per la sua carriera: il centrocampista della Lazio al lavoro con Sarri che gli ridisegna il ruolo, intanto la dirigenza lavora al rinnovo

L’estate di Nicolò Rovella si prospetta come un momento chiave per la sua carriera. Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il centrocampista può ulteriormente elevare il suo livello di gioco, ampliando il proprio bagaglio tattico. Sebbene il suo ruolo naturale rimanga quello di centrale di centrocampo, sia come vertice basso in un 4-3-3 che come mediano in un 4-2-3-1, Sarri sta esplorando una nuova ipotesi: utilizzarlo anche come mezzala.

Questa idea, come riporta La Gazzetta dello Sport, nasce dalla necessità di fare di virtù. Attualmente, Sarri sta impiegando Dele-Bashiru come interno sinistro, ma il nigeriano è ancora un “libro tutto da scrivere”, con prime prove non molto incoraggianti. Sebbene Sarri insisterà su Dele-Bashiru e abbia pronta l’alternativa più sicura di Vecino, l’opzione Rovella mezzala si sta facendo strada. Il ritorno di Cataldi, che è stato il vertice basso di Sarri nell’anno del secondo posto, assicura alla Lazio la presenza di un altro centrale di livello. Il nuovo centrocampo potrebbe così prevedere Guendouzi a destra, Cataldi in mezzo e Rovella mezzala sinistra. Questo è un ruolo che Nicolò non ha mai svolto, ma la sua duttilità tattica rende il progetto praticabile. Potrebbe essere una soluzione da adottare occasionalmente, non in maniera stabile, ma in ogni caso si tratterebbe di un esperimento interessante. Se dovesse funzionare, un reparto mediano Guendouzi-Cataldi-Rovella potrebbe rivelarsi un valore aggiunto significativo per la squadra biancoceleste.