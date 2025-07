Lazio: Rovella “Incedibile” per Sarri, un Talento in Crescita con Obiettivi da Leader

Nonostante la concorrenza di Cataldi,, Nicolò Rovella rimane uno dei punti fermi del centrocampo di Maurizio Sarri

Nonostante l’evidente rilancio di Cataldi, Nicolò Rovella rimane un punto fermo nei piani di Maurizio Sarri per la Lazio. L’allenatore lo ha inserito “tra gli incedibili” per il suo nuovo corso, un segnale forte di fiducia nel giovane regista. Questo, nonostante su Rovella ci sia una clausola rescissoria da 50 milioni di euro attivabile entro il 31 luglio. Arrivato nell’agosto del 2023 dalla Juventus con la formula del prestito con riscatto obbligatorio per la Lazio a 17 milioni per questa estate, Rovella ha più volte dichiarato di non voler lasciare il club biancoceleste. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha un forte legame con l’ambiente e i colori, tanto da dichiararsi “tifoso”, e con i suoi 23 anni è ora galvanizzato dall’idea di poter crescere con Sarri, anche in chiave Nazionale.

Con il Comandante, due stagioni fa, Rovella partì dalla panchina per imporsi da titolare dalla sesta giornata di campionato, collezionando 20 partite dal via su 30 presenze globali. E Cataldi, come visto, sarà pronto ad alternarsi nel ruolo, un “copione che si preannuncia pure per questa stagione”. Con la maglia numero 6, che fu di Lucas Leiva, Rovella rappresenta il regista che sta crescendo non solo come giocatore, ma anche come “uomo mercato”. Cataldi, d’altra parte, va considerato “più di un’alternativa”: la sua esperienza può rivelarsi utilissima in certe gare. Con loro due, Sarri si sente garantito in regia, e la possibilità di scelta tra profili complementari è un “valore aggiunto” per la sua squadra. Rovella ha giocato il secondo tempo contro la Primavera, fornendo gli assist per i gol di Cancellieri e Basic che hanno chiuso il 3-0 finale.