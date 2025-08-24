Lazio, fiocco rosa in casa Rovella: Nicolò è diventato papà – FOTO

Lazio, fiocco rosa in casa Rovella: Nicolò è diventato papà. È nata la piccola Venere, l’annuncio sui social insieme alla compagna Diletta

Una notizia meravigliosa illumina la giornata della Lazio, un raggio di sole che porta gioia e tenerezza prima ancora che il pallone inizi a rotolare. In una mattinata già carica di attesa per il debutto in campionato, un fiocco rosa ha colorato di festa il mondo biancoceleste: è nata Venere Rovella, la primogenita del centrocampista Nicolò Rovella e della sua compagna Diletta.

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa, diffuso attraverso la tenerezza di uno scatto social che ha immediatamente scaldato il cuore dei tifosi. La foto, pubblicata direttamente dalla stanza d’ospedale, ritrae il volto felice e orgoglioso di Nicolò e della sua dolce metà, con accanto la piccola Venere, appena venuta al mondo. Un’immagine intima e potente, che condivide un momento di felicità pura e assoluta con l’intera comunità laziale, che si è subito stretta attorno alla giovane coppia con un’ondata di affetto e congratulazioni.

Per il centrocampista classe 2001, la giornata di oggi, domenica 24 agosto, assume così un significato indelebile, trasformandosi in una delle date più importanti della sua vita. Indipendentemente da quello che sarà il risultato del campo nel pomeriggio contro il Como, questa è già una vittoria, la più bella di tutte. La nascita di una figlia è un’emozione che va oltre ogni traguardo sportivo, un evento capace di regalare una nuova prospettiva e una carica di energia ineguagliabile.

In attesa di poter festeggiare con i compagni di squadra e dedicare, magari, una grande prestazione alla nuova arrivata, Nicolò Rovella si gode questo momento magico. Per lui, la stagione 2025/2026 inizia nel modo più dolce possibile, con una gioia personale che funge da splendido auspicio per le sfide professionali che lo attendono. Benvenuta Venere, e congratulazioni a mamma Diletta e papà Nicolò da parte di tutto il popolo biancoceleste.