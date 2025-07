Lazio: Rovella e Cataldi, un Ballottaggio in Regia per il Cuore del Centrocampo di Sarri

Lazio ballottaggio a centrocampo tra Cataldi e Rovella per la regia: Sarri al lavoro per stabilire le gerarchie, ma c’è anche l’opzione convivenza

Nel cuore dello scacchiere di Maurizio Sarri, si profila una “regia per due”: Nicolò Rovella e Danilo Cataldi si contendono il ruolo di play nella Lazio che il Comandante sta riplasmando. L’edizione romana de La Gazzetta dello Sport evidenzia come si stia delineando una vera e propria doppia opzione per la posizione centrale in mediana. Più che un “duello” per i gradi da titolare, le prime indicazioni di questa fase della stagione suggeriscono una convivenza, sebbene sia chiaro che le gerarchie non siano più così inattaccabili come potevano sembrare prima dell’inizio del ritiro di Formello.

Inizialmente, il posto al centro della mediana a tre di Sarri era considerato appannaggio assoluto di Rovella. Come alternativa, si pensava a Reda Belahyane, il 21enne marocchino arrivato a fine gennaio dal Verona e tenuto a lungo “in naftalina” da Baroni (appena sei presenze, di cui una da titolare). Cataldi, rientrato dal prestito alla Fiorentina, veniva inquadrato come una soluzione aggiuntiva da interno. Ma dal primo giorno di ritiro, Sarri ha chiarito ruoli e prospettive: Belahyane è stato subito “smistato” da mezzala destra, mentre Cataldi si è trovato a dividersi la regia con Rovella. Questa flessibilità mostra la volontà di Sarri di avere più opzioni e di sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi centrocampisti, adattandoli alle specifiche esigenze tattiche.