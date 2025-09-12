Lazio-Roma, ansia di Gasperini per quel giocatore. Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio-Roma, ansia per Wesley: ci sarà nel derby? Gli aggiornamenti dall’infermeria

In vista del prossimo Lazio-Roma, cresce l’attenzione intorno alle condizioni fisiche di Wesley, terzino brasiliano attualmente in forza alla Roma. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare alla coscia che lo ha costretto a fermarsi nei giorni scorsi, facendo scattare l’allarme tra i tifosi e nello staff tecnico di Gian Piero Gasperini. Il rischio, infatti, è che possa saltare il big match del 21 settembre, quando è in programma la stracittadina della Capitale, uno degli appuntamenti più attesi del calendario di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso lesioni muscolari gravi, riducendo il problema a una semplice infiammazione. Wesley salterà la prossima sfida di campionato contro il Torino, ma il suo recupero completo è atteso già per la settimana successiva. Questo significa che, salvo imprevisti, sarà a disposizione per il Lazio-Roma, match valido per la quinta giornata di Serie A e previsto per le ore 12.30 di domenica 21 settembre.

Tuttavia, altre fonti, tra cui Sport Mediaset, mantengono un certo grado di prudenza. Il fastidio muscolare potrebbe costringere Wesley a restare fermo non solo contro il Torino, ma anche ad affrontare con cautela il rientro proprio in occasione del derby. La sua presenza nel Lazio-Roma resta quindi probabile, ma non ancora certa al 100%, e sarà determinata dagli sviluppi clinici dei prossimi giorni.

Per Gasperini, la possibile assenza del terzino rappresenterebbe un problema non da poco, considerando il valore tattico del giocatore e l’importanza del derby in ottica classifica e morale. Il match Lazio-Roma è da sempre una gara ad alta intensità, in cui ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto sul piano fisico.

La Lazio, dal canto suo, segue con attenzione le notizie provenienti da Bergamo, ben consapevole che un’eventuale assenza di Wesley potrebbe rappresentare un vantaggio tecnico da sfruttare. Tuttavia, nel contesto di una gara tanto sentita come Lazio-Roma, nulla può essere lasciato al caso, e ogni squadra dovrà arrivare al meglio sotto tutti i punti di vista.

Si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della Roma, ma per ora la presenza di Wesley nel derby resta in dubbio, anche se in miglioramento.