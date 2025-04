Lazio, Lotito carica la squadra biancoceleste a Formello in vista della stracittadina di stasera: le ultime

Lazio, in occasione della stracittadina contro la Roma il numero uno biancoceleste carica la squadra in ritiro: le ultime

Finalmente ci siamo, stasera il derby Lazio Roma metterà in chiaro chi delle due romane potrà proseguire a pieno il proprio sogno per un posto Champions, e ovviamente i tifosi biancocelesti vogliono che sia la squadra di Baroni.

E proprio per l’importanza e il peso del match, Lotito si è presentato a Formello per caricare il suo gruppo in ritiro in attesa di questa sera. A spiegarlo nel dettaglio è il Corriere dello Sport aggiungendo che il discorso del presidente sia avvenuto prima della seduta del pomeriggio.

Il quotidiano conclude aggiungendo inoltre che il patron delle aquile replicherà il tutto anche nella vigilia del match di giovedì con il Bodo Glimt