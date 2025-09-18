Lazio Roma, il derby e la strategia di Maurizio Sarri. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, tempo di riscatto: il derby con la Roma per rialzarsi dopo Sassuolo

Dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo, la Lazio è pronta a voltare pagina in uno dei momenti più cruciali della stagione. Il calendario non concede tregua e il Derby Lazio-Roma, valido per la quarta giornata della Serie A 2025-2026, arriva in un momento delicato per i biancocelesti. Una partita che può valere molto più di tre punti: orgoglio, identità e rilancio.

Il tecnico Maurizio Sarri è chiamato a trovare soluzioni immediate per rimettere in carreggiata la sua Lazio, reduce da un inizio di campionato con alti e bassi. L’infermeria, però, complica i piani: Rovella e Castellanos, usciti malconci contro il Sassuolo, sono in forte dubbio per il derby. Se non dovessero recuperare, Cataldi è pronto a tornare in regia, mentre in attacco sarà Dia a guidare il tridente.

Nel possibile 4-3-3 della Lazio, Provedel tornerà a difendere i pali. La difesa sarà composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares, con Guendouzi, Cataldi e Belahyane a centrocampo. Quest’ultimo potrebbe essere preferito a Dele-Bashiru, apparso opaco nell’ultima uscita. In attacco, Pedro è in vantaggio su Cancellieri, con Zaccagni a sinistra e Dia al centro.

Di fronte ci sarà una Roma guidata da Gasperini, ancora alla ricerca della giusta quadratura. Dopo l’esperimento senza punte contro il Torino, l’allenatore giallorosso dovrebbe rilanciare Ferguson come attaccante centrale, supportato da Soulé ed El Aynaoui. In mediana spazio a Cristante e Koné, con Wesley e Angelino sulle fasce. In difesa, linea a tre con Hermoso, Mancini e Ndicka.

Il derby di Roma sarà dunque una sfida ad alta tensione, in cui la Lazio dovrà dimostrare di avere carattere, idee e determinazione per superare un momento complicato. Sarri, consapevole dell’importanza emotiva e tecnica di questo appuntamento, chiederà alla squadra una prestazione di grande intensità, sia per i tifosi che per ritrovare fiducia nel progetto tecnico.

La Lazio ha le qualità per rialzarsi e il derby può rappresentare il punto di svolta. All’Olimpico sarà battaglia vera, con una sola certezza: ogni pallone peserà come una stagione intera.