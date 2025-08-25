Derby Lazio, preoccupazione in casa Roma: Gasperini rinuncerà a quel giocatore - Lazio News 24

Roma, infortunio per Bailey: salta il Derby Lazio del 21 settembre. La situazione attuale

Brutte notizie per la Roma in vista del primo Derby Lazio della stagione. Leon Bailey, attaccante giamaicano arrivato quest’estate per rafforzare il reparto offensivo giallorosso, ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro durante un allenamento. L’infortunio è avvenuto mentre calciava verso la porta: un gesto tecnico che gli è costato caro e che, con ogni probabilità, lo costringerà a saltare l’attesissimo Derby contro la Lazio in programma il 21 settembre.

I controlli clinici e strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato la diagnosi iniziale formulata il 20 agosto. Il responso medico parla chiaro: stop forzato di circa un mese. Un’assenza pesante per Gasperini, che dovrà rinunciare a uno dei volti nuovi della stagione proprio in uno degli appuntamenti più sentiti dai tifosi romanisti: il Derby Lazio, crocevia simbolico e sportivo della stagione.

La sfida contro la Lazio è tra le più cariche di tensione dell’intero campionato. Per questo, anche un eventuale recupero lampo di Bailey appare estremamente complicato. Anche se il calciatore dovesse bruciare le tappe e rientrare in gruppo poco prima del derby, non avrebbe comunque la condizione fisica necessaria per sostenere una gara ad altissima intensità come quella contro i biancocelesti. Senza ritmo partita e con il rischio di una ricaduta muscolare, l’impiego del giamaicano nel Derby Lazio diventerebbe una scommessa rischiosa.

Per la Roma si tratta di una vera e propria beffa: Bailey era stato acquistato anche per portare qualità e imprevedibilità proprio in partite decisive come il Derby Lazio. Ora Gasperini dovrà trovare soluzioni alternative, magari puntando su El Shaarawy o inserendo Zalewski in un ruolo più offensivo.

Il Derby Lazio, dunque, perde uno dei possibili protagonisti offensivi giallorossi. E mentre la Lazio si prepara con Sarri a un’altra sfida da dentro o fuori, la Roma deve fare i conti con un’assenza che pesa non solo sul piano tecnico, ma anche psicologico. Per Bailey, intanto, l’obiettivo sarà recuperare al meglio e tornare a disposizione il prima possibile, anche se il primo Derby contro la Lazio dovrà guardarlo dalla tribuna.