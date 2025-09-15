Lazio Roma, Dybala ci sarà per il derby? Spunta questa indiscrezione in casa giallorossa - Lazio News 24

Lazio Roma, Dybala salta il derby: lesione muscolare e stop di due settimane

A pochi giorni dal tanto atteso derby Lazio Roma, arriva una notizia che preoccupa l’ambiente giallorosso: Paulo Dybala non sarà a disposizione per la sfida dell’Olimpico. L’attaccante argentino, uscito acciaccato dalla gara persa contro il Torino, ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a uno stop forzato proprio in vista della partita più sentita dell’anno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli esami strumentali effettuati nel pomeriggio del 15 settembre hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Un problema che comporterà almeno due settimane di stop, escludendolo automaticamente dal big match Lazio Roma, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’infortunio era apparso evidente già nel finale del match contro il Torino, quando Gasperini, tecnico della Roma, aveva parlato di «un piccolo risentimento muscolare». Inizialmente si sperava potesse trattarsi di una semplice contrattura, ma i controlli hanno confermato un quadro più serio. Le condizioni dell’ex Juventus saranno monitorate giorno dopo giorno, ma l’obiettivo realistico è il rientro dopo la sosta.

La sua assenza rappresenta un duro colpo per la Roma, soprattutto perché il derby Lazio Roma arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Gasperini dovrà ora ridisegnare l’attacco senza uno dei suoi uomini più imprevedibili e decisivi. Con Dybala out, si apre il ballottaggio tra Soulé, El Aynaoui e Baldanzi per affiancare Ferguson, candidato a guidare il reparto offensivo nel 3-4-2-1 romanista.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri proverà ad approfittare dell’assenza del fuoriclasse argentino per conquistare tre punti fondamentali e riscattare la brutta prova offerta contro il Sassuolo. Il derby della Capitale, da sempre una gara dal peso specifico enorme, potrebbe dunque giocarsi con un equilibrio alterato, anche se in queste partite nulla è mai scontato.

Il forfait di Dybala cambia le carte in tavola in vista di Lazio Roma, ma al tempo stesso rilancia la sfida tra due squadre alla ricerca di identità, risultati e continuità. L’assenza dell’argentino pesa, ma il derby resta comunque una battaglia che andrà onorata fino all’ultimo minuto.