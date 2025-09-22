Lazio-Roma, la direzione di Sozza fa scoppiare le polemiche. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi - Lazio News 24

Lazio-Roma, la direzione della gara è stata all’insegna delle polemiche. Ecco il voto dato dai quotidiani

La partita Lazio-Roma, terminata con la sconfitta della squadra biancoceleste, ha suscitato molte discussioni soprattutto per la direzione dell’arbitro Sozza. È importante sottolineare fin da subito che la responsabilità principale della sconfitta non può essere attribuita all’arbitro, ma alcune decisioni del fischietto brianzolo sono state sicuramente contestabili e hanno influito sull’andamento del match.

Diversi quotidiani sportivi hanno valutato la prestazione di Sozza in modo non unanime, segno che la sua gestione del derby non ha convinto del tutto. Il Corriere dello Sport ha assegnato a Sozza un voto di 5,5, mentre La Gazzetta dello Sport gli ha dato un più lusinghiero 6,5. Anche Il Messaggero ha valutato la direzione con un 6. Dal canto suo, Lazionews.eu ha invece criticato maggiormente la conduzione, assegnandogli un 5,5, spiegando che il problema non è stato tanto nelle singole decisioni, quanto nell’idea complessiva di come Sozza ha interpretato la partita.

Secondo Lazionews.eu, infatti, l’arbitro ha lasciato correre troppo nel primo tempo, favorendo un clima di nervosismo crescente in campo. Il match è stato molto duro, caratterizzato da numerosi falli: ben 22 da parte della Lazio contro 14 della Roma. Questo dato evidenzia come la partita fosse molto combattuta, ma anche come l’arbitro abbia scelto una gestione permissiva, soprattutto nei primi 60 minuti.

Nonostante ciò, le decisioni di Sozza sono state decisive, soprattutto in riferimento alle due espulsioni subite dalla Lazio. Questi cartellini rossi hanno inciso profondamente sull’andamento della partita e, inevitabilmente, sul risultato finale del derby.

Da segnalare, infine, alcune ammonizioni che, secondo diversi osservatori, avrebbero dovuto essere assegnate ai giocatori della Roma, in particolare a Ferguson e Celik, ma che non sono state concesse. Questo ha fatto storcere il naso a molti tifosi e commentatori, alimentando il dibattito sull’imparzialità e la gestione arbitrale di questa Lazio-Roma.

In conclusione, seppur la sconfitta della Lazio nel derby non sia da attribuire all’arbitro, la direzione di Sozza resta un elemento su cui riflettere, soprattutto per il modo in cui ha influenzato la tensione e il ritmo della partita.