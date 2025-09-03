Lazio-Roma, data, orario e quando si giocherà il Derby? Arriva il comunicato - Lazio News 24

Lazio-Roma: data, orario e dove vedere il Derby della Capitale della Serie A 2025/2026

Il grande giorno si avvicina: è finalmente ufficiale la data e l’orario della sfida più sentita della Capitale. Lazio-Roma, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/2026, si giocherà domenica 21 settembre 2025. La novità più significativa riguarda l’orario: il fischio d’inizio è stato anticipato alle 12:30, una scelta comunicata dalla Lega Serie A nel calendario ufficiale degli anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata.

Il Derby della Capitale rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione calcistica italiana, e quest’anno si giocherà in un orario insolito, ma strategico per la visibilità nazionale e internazionale. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti dell’intero campionato. Per accedere alla visione della partita, è necessario disporre di un abbonamento attivo.

Lazio-Roma: una sfida che vale più di tre punti

La partita tra Lazio e Roma non è mai una semplice gara di campionato. Il Derby Lazio-Roma è una vera e propria battaglia sportiva che coinvolge non solo i giocatori in campo, ma anche due tifoserie storicamente rivali. L’appuntamento del 21 settembre promette scintille, considerando l’importanza della sfida per la classifica e il morale delle due squadre.

Inoltre, Lazio-Roma rappresenta una vetrina fondamentale per entrambe le società: è il momento in cui si mette in gioco non solo il prestigio cittadino, ma anche l’identità e l’orgoglio di club. Sarri e De Rossi (salvo sorprese) si affronteranno in una gara tattica quanto emotiva, con gli occhi di milioni di appassionati puntati sull’Olimpico.

Tutte le info sul derby Lazio-Roma

Data : domenica 21 settembre 2025

: domenica 21 settembre 2025 Orario : 12:30

: 12:30 Dove vederla : in esclusiva su DAZN

: in esclusiva su Turno di campionato: 4ª giornata di Serie A

Il derby Lazio-Roma sarà il cuore pulsante di un weekend ricco di emozioni calcistiche. Per i tifosi biancocelesti e giallorossi, l’appuntamento è imperdibile: un solo risultato può fare la differenza tra gloria e delusione.