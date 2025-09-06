Lazio Roma, febbre derby: già 33.000 biglietti venduti per la stracittadina! Tutti i numeri

Lazio Roma, febbre derby: già 33.000 biglietti venduti all’Olimpico per la stracittadina! Tutti i numeri del derby

La febbre per il derby della Capitale è esplosa in poche ore. Per la sfida Lazio–Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico, sono già stati venduti 8.000 biglietti nella sola fase iniziale di prevendita, che si sommano alle 29.136 tessere biancocelesti già sottoscritte. Un dato che non include le circa 4.500 tessere del settore “Aquilotti” e quelle dei Distinti Sud Est e Curva Maestrelli, esclusi dal pacchetto abbonamenti per questa gara. Per questi tifosi era stata prevista una prelazione speciale fino al 4 settembre.

Dalle ore 16 di ieri è partita la vendita libera (ad eccezione della Curva Sud, riservata ai tifosi giallorossi) e il dato aggiornato parla già di circa 33.000 spettatori attesi. Un numero destinato a crescere nei prossimi giorni, complice l’attesa per un derby fissato già alla quarta giornata di Serie A e programmato in orario di pranzo per motivi di ordine pubblico, dopo gli incidenti registrati nell’aprile scorso.

Un derby decisivo anche fuori dal campo

La sfida tra Lazio e Roma non sarà solo una questione di punti in classifica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il risultato potrebbe influenzare le strategie societarie della Lazio. In caso di vittoria, il club del presidente Claudio Lotito valuterebbe di riaprire la campagna abbonamenti, con l’obiettivo di superare quota 30.000 tessere e puntare a battere il record della stagione 2023-2024 (30.333).

Attesa per i protagonisti in campo

Sul fronte biancoceleste, l’allenatore Maurizio Sarri, subentrato in estate per dare nuova solidità alla squadra, punta sulla leadership di Zaccagni capitano del club, e sul regista di Rovella, capace di accendere la manovra. Dall’altra parte, la Roma di Gasperini, ex allenatore dell’Atalanta e ora tecnico, si affida alla classe di Paulo Dybala, trequartista argentino dal piede raffinato, e alla fisicità di Dovbyk, centravanti pronto a lasciare il segno.

Obiettivo: record di presenze

Con oltre due settimane di prevendita ancora a disposizione, il derby del 21 settembre si avvia a registrare il tutto esaurito. L’atmosfera si preannuncia incandescente, con lo Stadio Olimpico pronto a trasformarsi in un catino di passione e colori.