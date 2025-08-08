Lazio, rinnovata la partnership con Massigen Sport: un sodalizio all’insegna della performance. Tutti i dettagli nella nota del club

La S.S. Lazio ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Massigen Sport, marchio di riferimento nel settore degli integratori alimentari per lo sport. L’annuncio è stato diffuso attraverso una nota ufficiale del club biancoceleste, confermando la volontà di proseguire un rapporto che si è rivelato strategico per il benessere e la preparazione atletica della squadra. Il comunicato:

COMUNICATO – S.S.Lazio e Massigen Sport sono lieti di annunciare il rinnovo della partnership per il terzo anno consecutivo.

Diego Romare, Direttore Marketing di Massigen – Marco Viti, commenta: “Massigen Sport è un brand di integratori specializzati nati per rappresentare i valori più vivi dello sport: per questo abbiamo scelto di rinnovare una partnership ormai consolidata, che conta oltre 3 anni di stretta collaborazione con la Società per i valori rappresentati dalla maglia biancoceleste e la determinazione a raggiungere nuovi traguardi, con lo staff medico con cui condividiamo esperienze e conoscenze utili per offrire il supporto più adeguato a tutta la squadra e infine con i tifosi con cui condividiamo la passione per le sfide e un sano entusiasmo sportivo.

Anche il Direttore Marketing della S.S. Lazio, Marco Canigiani, esprime soddisfazione per il rinnovo: “Siamo molto felici di proseguire la partnership con un’azienda di lunga tradizione come Massigen. Il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione ci permetterà di rafforzare le sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni

Massigen Sport è un brand di Marco Viti Farmaceutici, storica farmaceutica italiana nata nel 1933. Marco Viti ha costruito nel tempo una solida realtà produttiva e di ricerca riconosciuta per la sua qualità. Produce e commercializza farmaci, presidi medico – chirurgici e integratori alimentari.

La sinergia tra Lazio e Massigen Sport si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione della salute e della performance atletica, in linea con le esigenze di un calcio sempre più competitivo e attento alla preparazione fisica. Il club capitolino, che punta a consolidare la propria posizione tra le prime squadre del campionato, considera questa partnership un tassello importante nella costruzione di una stagione di successo.