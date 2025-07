Lazio: Patric e Pellegrini tornano in gruppo, duello in difesa

Lazio, si rivedono in gruppo Pellegrini e Patric: il difensore spagnolo si gioca un posto da titolare per il debutto in campionato

Importanti rientri in casa Lazio, con Patric e Luca Pellegrini che sono tornati ad allenarsi in gruppo a Formello, portando un sospiro di sollievo a Maurizio Sarri. Per Patric, il rientro è fondamentale per ritrovare la migliore condizione fisica in vista del debutto in campionato. La Lazio affronterà il Como il 24 agosto, una sfida impegnativa contro l’ambiziosa squadra di Fabregas. Lo spagnolo si trova di fronte a un interessante duello per un posto da titolare in difesa. Con Alessio Romagnoli squalificato per le prime due giornate di campionato, Patric si giocherà il ruolo con l’emergente Oliver Provstgaard. Questo scontro diretto promette di essere uno dei temi caldi del precampionato, con entrambi i difensori che cercheranno di impressionare il tecnico per conquistare un posto nella formazione titolare.

Il rientro di Luca Pellegrini è un’altra notizia positiva per i biancocelesti. Il terzino è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver superato alcuni sintomi influenzali che lo avevano tenuto ai margini negli ultimi giorni. La sua presenza garantisce a Sarri una maggiore profondità e opzioni tattiche sulla fascia. Entrambi i giocatori sono chiamati a dimostrare sul campo il loro valore e la loro capacità di integrarsi nei meccanismi voluti dal “Comandante”. Il lavoro intenso a Formello prosegue, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per l’inizio della stagione, in un contesto dove ogni elemento è cruciale vista la situazione del mercato bloccato. La condizione fisica e l’intesa tattica di questi rientranti saranno determinanti per il rendimento della Lazio nelle prime uscite ufficiali.