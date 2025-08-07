Lazio, il retroscena: scelta Sarri? Alcuni agenti avevano proposto a Fabiani questo allenatore. Ma il ds ha scelto Mau

Prosegue il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri della Serie A. Dopo la tappa di ieri a Bologna, il nuovo commissario tecnico della Nazionale arriva oggi a Roma: nel pomeriggio, infatti, è in programma la sua visita nel quartier generale della Lazio al centro sportivo di Formello. Sarà un’occasione per incontrare Maurizio Sarri e il suo staff, ma anche per un faccia a faccia dal sapore particolare, ricco di retroscena di mercato.

L’incontro di oggi a Formello tra Sarri e Gattuso

Quello di oggi pomeriggio non sarà un semplice incontro istituzionale. A Formello si ritroveranno di fronte “Mau” Sarri e “Ringhio” Gattuso, due allenatori le cui strade si sono incrociate in modo inaspettato solo pochi mesi fa. Come riportato da Il Messaggero, il loro non è solo un saluto tra colleghi, ma un incontro tra due ex “sfidanti” che, fino a un paio di mesi fa, erano i principali candidati per la stessa panchina: quella della Lazio.

Il retroscena: due mesi fa rivali per la panchina della Lazio

La storia è nota. Dopo l’addio di Baroni, il candidato numero uno per il presidente Lotito è sempre stato Maurizio Sarri. Tuttavia, nei giorni successivi al primo contatto tra il “Comandante” e la società, ci fu un tentativo di inserimento. Il nome proposto da agenti vicini al ds Fabiani era proprio quello di Gennaro Gattuso. Una candidatura autorevole, anche se, va detto, lo stesso Fabiani ha sempre spinto con convinzione per favorire il grande ritorno di Sarri a Roma.

Destini incrociati: “Ringhio” in azzurro, “Mau” di nuovo a Formello

A un paio di mesi di distanza, i destini dei due tecnici hanno preso direzioni diverse ma altrettanto prestigiose. Gattuso ha colto al balzo l’opportunità di guidare la Nazionale dopo l’addio di Spalletti, mentre Sarri è tornato a Formello 489 giorni dopo la sua ultima volta. L’incontro di oggi chiude simbolicamente un cerchio, trasformando una passata rivalità in una nuova e fondamentale collaborazione per il bene del calcio italiano.