Lazio, retroscena post derby: Sarri furibondo con questi due giocatori. Il tecnico biancoceleste avvelenato per la sconfitta nella stracittadina

Due giorni per sbollire la rabbia, per metabolizzare una sconfitta che brucia come poche altre. La Lazio si ferma, ma la delusione per il derby perso contro la Roma è ancora viva. Quando mercoledì la squadra tornerà a Formello per preparare la trasferta di lunedì contro il Genoa, troverà un Maurizio Sarri che, smaltita la delusione pubblica, ha già individuato colpevoli e responsabilità.

Il tecnico, che nel post-partita aveva parlato di “vergogna”, sperava che il sentimento di frustrazione invadesse i suoi giocatori. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, però, la sua ira si sarebbe concentrata in particolare su due uomini.

Il primo, e principale, responsabile della sconfitta agli occhi del tecnico è Nuno Tavares. L’errore fatale sul gol di Lorenzo Pellegrini, unito a un primo tempo distratto, non è stato perdonato. La sostituzione all’intervallo è stata la sentenza pubblica, ma dietro ci sarebbe di più: Sarri sarebbe furioso per l’incapacità del portoghese di comprendere le sue indicazioni e, soprattutto, di assimilare l’importanza emotiva di una partita che il Comandante aveva preparato quasi come un rito.

Ma Tavares non è l’unico sul banco degli imputati. Nella lista nera del tecnico ci sarebbe anche Mattéo Guendouzi. L’espulsione rimediata a fine gara è stata giudicata un’ingenuità gravissima, un gesto gratuito che mette in ginocchio il centrocampo della Lazio in vista di Genova. Il suo rosso non è solo un errore individuale, ma l’ennesima espressione di quel nervosismo ricorrente che Sarri non tollera più. Due giocatori nel mirino, due atteggiamenti che il tecnico non è più disposto ad accettare. La ripresa a Formello si preannuncia carica di tensione.