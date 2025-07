Lazio, chi sarà il capitano per la prossima stagione? Lo sceglierà il gruppo: ecco i due giocatori in corsa

Lazio, chi sarà il capitano per la prossima stagione dei biancocelesti? Lo sceglierà il gruppo: ecco i due giocatori in corsa per la fascia

Lo spogliatoio della Lazio è nuovamente teatro di riflessioni sul futuro della fascia da capitano. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per la sua filosofia tattica e attenzione alle dinamiche interne, ha lasciato intendere che la decisione finale potrebbe spettare al gruppo: «Se la squadra vuole, sì», ha dichiarato, riferendosi alla possibile conferma di Mattia Zaccagni.

L’esterno offensivo classe ’95, protagonista la scorsa stagione e reduce da un lungo percorso riabilitativo, aveva ricevuto la fascia come riconoscimento per il suo rinnovo contrattuale in un’estate segnata dagli addii di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Tuttavia, la leadership nello spogliatoio non sembra così definita. Danilo Cataldi, centrocampista romano cresciuto nel vivaio laziale e rientrato carico dopo il prestito alla Fiorentina, ha indossato la fascia nell’ultima amichevole contro la Primavera, confermando l’apprezzamento interno per la sua esperienza e senso di appartenenza.

Sarri ha spiegato che la sua scelta è legata alle presenze in squadra, ponendo Marusic (316 gare ufficiali), Cataldi (246), Patric (228), Lazzari (222) e Pedro (176) davanti a Zaccagni, che conta 163 presenze. Tuttavia, il tecnico ha sottolineato che l’attaccamento al club varia da giocatore a giocatore: «Marusic ci tiene meno, Cataldi è cresciuto qui».

Il tema potrebbe riaccendersi nell’amichevole contro l’Avellino, con Zaccagni appena rientrato. Se si optasse per un cambio, anche Alessio Romagnoli, difensore centrale ex Milan, e Ivan Provedel, portiere ex Spezia con forte leadership, sono considerati alternative valide per carisma.

Il tecnico mantiene un profilo basso, focalizzandosi sulla coesione del gruppo e consapevole delle difficoltà sul mercato. Un eventuale riconferma di Zaccagni alla guida della squadra rappresenterebbe non solo una continuità tecnica, ma anche una presa di responsabilità piena da parte del numero 10.