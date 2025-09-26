Lazio, serve la reazione anti crisi: si rischia un record negativo senza precedenti. Le difficoltà della squadra di Sarri in numeri

L’imperativo è uno solo: invertire la rotta, subito. La Lazio si avvicina alla trasferta di Genova con le spalle al muro, schiacciata dal peso di una crisi di risultati che rischia di diventare storica. Il ko nel derby contro la Roma ha segnato la terza sconfitta in quattro partite di campionato, un bilancio allarmante che pone la squadra di Maurizio Sarri di fronte a un bivio: reagire o sprofondare. Un’eventuale sconfitta a Marassi, infatti, significherebbe incassare il quarto ko in cinque gare, un record negativo mai registrato nella storia del club biancoceleste.

A preoccupare non è solo la classifica, ma un’involuzione certificata dai numeri. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio fa una fatica tremenda a trovare la via del gol. Rispetto allo scorso anno, la media di tiri a partita è scesa da 14 a 12.5, e i tocchi in area di rigore da 25.7 a 20. Il dato più crudele, però, è quello degli Expected Goals, rimasto invariato a 1.5: la squadra crea occasioni di qualità simile alla passata stagione, ma non riesce più a concretizzarle. Manca la scintilla, la fiducia, la cattiveria per trasformare il potenziale in gol.

A questo si aggiunge una preoccupante fragilità in trasferta. La Lazio ha già perso le prime due partite lontano dall’Olimpico, e un terzo KO consecutivo farebbe registrare una striscia negativa che non si vedeva dalla stagione 1969/70. Con soli tre punti in classifica, quattro in meno rispetto a un anno fa, e solo il Torino a fare altrettanto male, non ci sono più alibi. Contro il Genoa serve una svolta, immediata e senza scuse, per scacciare i fantasmi di una crisi che si fa ogni giorno più profonda.