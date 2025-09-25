Rambaudi sulla Lazio: «Lotito rifletta sul suo futuro qui! La situazione sta peggiorando» - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi a Radiosei: «Serve un passo indietro, Lotito rifletta sul futuro del club»

La situazione attuale della Lazio continua a far discutere, soprattutto dopo l’ennesimo momento di difficoltà vissuto dalla squadra e le dichiarazioni del presidente Claudio Lotito. A intervenire sul tema è stato Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste e oggi voce autorevole nell’ambiente laziale, che ha espresso la sua opinione ai microfoni di Radiosei.

Secondo Rambaudi, il problema non è soltanto tecnico o economico, ma anche profondamente strutturale e comunicativo: «La realtà economica della Lazio è chiara: bisogna portare avanti questa stagione cercando di ottenere il massimo, le possibilità per far bene ci sono e la rosa non è affatto scarsa», ha dichiarato.

Tuttavia, Rambaudi ha messo l’accento su un problema più ampio, che va oltre le singole stagioni: «In generale sono preoccupato. Non solo per quello che sta succedendo ora, ma per come si è arrivati a questo punto negli anni, senza empatia. Alcune cose sono state fatte bene, con un buon rapporto tra spese e qualità. Ma poi si scivola sempre all’ultima curva».

Una riflessione che mette in discussione anche la leadership del presidente Lotito: «In ogni azienda o società – continua Rambaudi – arriva un momento in cui bisogna chiedersi se sia il caso di fare un passo indietro. Credo che anche alla Lazio questa riflessione vada fatta. Non penso che non esistano acquirenti pronti a rilevare il club».

Parole che, seppur rispettose nei toni, sottolineano una frattura tra la tifoseria e la gestione societaria: «Lotito ha fatto anche cose buone, nessuno lo nega. Ma oggi la Lazio, e soprattutto la sua gente, ha bisogno di altro: di entusiasmo, di progetti a lungo termine, di sogni. Questo è ciò che manca. Un passo indietro potrebbe fare bene anche a lui, perché immagino che questa situazione sia diventata frustrante anche dal suo punto di vista».

In un momento delicato per la Lazio, con i risultati altalenanti e il malcontento della piazza sempre più evidente, le parole di Rambaudi si inseriscono in un dibattito più ampio sul futuro della società e sulla necessità di un nuovo corso.