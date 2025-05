Lazio, Rambaudi: «Conference? Non fa brillare gli occhi, ma...»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà l’ultima giornata di campionato

Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato anche della possibilità della Lazio di entrare in Europa League.

LE PAROLE – La Conference non ha senso solo se la vinci. Serve ad allenarti, ad abituarti ad una mentalità vincente, che non crea alibi. Non è una competizione che ‘fa brillare gli occhi’, ma è sempre una competizione europea. L’ Europa devi e migliorarti e abituarti a giocarci con frequenza. La Conference diventa un peso per chi non vuole migliorarsi. Fortunatamente c’è un allenatore che non trova alibi.