Lazio, senti l’ex Rambaudi: «Te lo dico io chi prendere in panchina: è una grande scommessa»

Lazio: arriva il consiglio di Roberto Rambaudi: ecco chi prenderebbe per la panchina dei biancocelesti

Ai microfoni di Radiosei, l’ex centravanti Roberto Rambaudi ha parlato della situazione allenatori di Serie A, soffermandosi sulla sua Lazio. Per il classe 1966 c’è un nome su cui puntare, scopriamo insieme di chi si tratta:

BARONI-«E’ una persona perbene, ha lavorato alla grande per buona parte della stagione, poi ci può stare che ha capito che per competere a certi livelli servono degli innesti e magari non c’è unità di intenti con la società.»

SARRI E GATTUSO-«Come si può pensare a Sarri e allo stesso tempo a Gennaro Gattuso? Per il carisma. Io non conosco come lavora Gattuso, ma a livello di carattere sappiamo cosa può portare.»

NUOVO NOME PER LA LAZIO-«Il valzer delle panchine a mio avviso dipenderà da Conte: appena lui prenderà la sua decisione si capirà tutto il resto. Io se fossi il ds, conoscendo presidente e ambiente, medierei. Prenderei Sergio Conceicao, perché ha un vissuto, perché voglio ambire alla crescita; lui chiederebbe determinati calciatori, con determinate caratteristiche, per lavorare bene, con le sue idee di calcio. Altrimenti scommetterei su un allenatore: sono anni che lo vedo, parlo di Pagliuca (tecnico della Juve Stabia), lo prenderei subito”.»