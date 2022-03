Lazio, quanto corrono Immobile e Milinkovic: la statistica

La Lazio è una delle squadre che percorre più chilometri in Serie A, nella fattispecie con Immobile e Milinkovic-Savic

Per il rush finale della stagione, Maurizio Sarri potrà contare su una particolare caratteristica della sua Lazio: i chilometri percorsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti è la squadra che ha corso più km in Serie A: 112,602. Meglio di Inter (111,198), Atalanta (110,826) Juventus (108,296), Roma (107,878) e Napoli (107,878).

A guidare questa speciale classifica tra i biancocelesti c’è Sergej Milinkovic-Savic con una media di 11.554 km. Meglio del Sergente hanno fatto solo Thorsby, Brozovic e Cristante. Nella top 10 è presente anche Ciro Immobile con 10,785 km percorsi.