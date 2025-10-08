Lazio, quando ritorna Vecino? I tempi potrebbero allungarsi. La situazione - Lazio News 24

Lazio, verso il ritorno di Vecino: due mesi di stop e ora la luce in fondo al tunnel

La Lazio si prepara a riaccogliere un tassello importante del proprio centrocampo. Dopo due mesi di assenza forzata, Matías Vecino si avvicina al rientro. L’uruguaiano era fermo dallo scorso 8 agosto, e ora, a distanza esatta di sessanta giorni, si intravede la possibilità di rivederlo almeno tra i convocati per la prossima partita dei biancocelesti.

Il club capitolino ha ripreso gli allenamenti a Formello, e proprio in questa occasione lo staff medico e tecnico della Lazio effettuerà un nuovo punto sulla situazione fisica del centrocampista. Le ultime indiscrezioni parlano di progressi incoraggianti, tanto da far ipotizzare una convocazione già per la sfida contro l’Atalanta, in programma dopo la sosta per le Nazionali.

Vecino non scende in campo da tempo, ma la sua esperienza e il suo dinamismo mancano alla mediana della Lazio, che nelle ultime settimane ha evidenziato qualche difficoltà nel garantire equilibrio e continuità di rendimento. Il tecnico Maurizio Sarri attende con impazienza il suo ritorno, consapevole dell’importanza del giocatore sia dal punto di vista tattico che caratteriale.

Il periodo di assenza ha privato la Lazio di un elemento capace di dare sostanza e inserimenti alla manovra. In una stagione dove i biancocelesti stanno cercando ancora la giusta identità, anche a causa di alcune incertezze fisiche e tecniche, il rientro di Vecino potrebbe rappresentare un punto di svolta, almeno per quanto riguarda la gestione delle rotazioni a centrocampo.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini al club, la seduta di oggi pomeriggio sarà decisiva per capire se il giocatore potrà essere almeno portato in panchina contro la Dea. Nessuna corsa contro il tempo, ma la Lazio sa che avere Vecino di nuovo a disposizione può rappresentare un piccolo ma importante passo in avanti.

Con l’avvicinarsi di un calendario fitto di impegni, tra campionato e coppe, il ritorno dell’uruguaiano sarà fondamentale per garantire soluzioni in più a Sarri e per affrontare al meglio le prossime settimane. Il recupero di Vecino è una buona notizia che la Lazio sperava da tempo. Ora si attende solo il via libera definitivo.