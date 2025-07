Lazio, il punto sui rinnovi di contratto: Romagnoli, Guendouzi e Rovella i nomi in cima alla lista

Lazio, ecco il punto sui rinnovi di contratto dei biancocelesti: Romagnoli, Guendouzi e Rovella i nomi in cima alla lista

In casa Lazio continuano le difficoltà nell’affrontare il mercato in entrata. La società biancoceleste, alle prese con vincoli economici e organizzativi, è momentaneamente costretta a rinviare l’ingaggio di nuovi rinforzi. Una situazione che lascia l’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano tornato alla guida del club dopo una breve pausa, in attesa di soluzioni concrete per completare la rosa in vista della stagione 2025/2026.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, la Lazio ha deciso di concentrare gli sforzi sulla gestione interna, lavorando ai rinnovi contrattuali di alcuni elementi chiave. Tra questi spiccano Alessio Romagnoli, difensore centrale classe ’95 e capitano della squadra, e Matteo Guendouzi, dinamico centrocampista francese arrivato dalla Premier League nella scorsa stagione. Entrambi i calciatori sono vicini a un accordo per prolungare il contratto fino al 2029, consolidando così la base su cui Sarri intende costruire il progetto tecnico.

Da Formello arrivano segnali positivi anche sulla trattativa per Nicolò Rovella, regista classe ’01 cresciuto nelle giovanili del Genoa ed esploso con la Juventus prima del trasferimento alla Lazio. Per lui si sta valutando un’estensione contrattuale fino al 2030, con la formalizzazione degli accordi prevista per il prossimo gennaio, anche se non si esclude una definizione anticipata nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Sarri ha espresso il suo pensiero sulla paralisi del mercato con parole sincere: “Sono tornato perché il percorso non era stato completato e non potevo lasciare il popolo biancoceleste nel momento in cui ha un problema. Nei primi mesi di disoccupazione non mi sono occupato di calcio, negli ultimi due-tre ho visto 1.000 partite e 1.000 giocatori… e mi ritrovo con il mercato bloccato”, ha dichiarato con un sorriso ironico.

Con il mercato in stand-by, il lavoro sui rinnovi rappresenta una scelta strategica per garantire continuità tecnica e stabilità all’organico biancoceleste. La Lazio punta dunque sulla valorizzazione dei suoi talenti, in attesa di tempi migliori per l’espansione della rosa.