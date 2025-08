Lazio, le ombre sul precampionato: l’attacco a secco e il dualismo tra i pali

Lazio, anche contro il Galatasaray si vedono i soliti punti deboli della squadra già palesatesi: attacco a secco e in porta…

Nonostante la buona prestazione contro il Galatasaray, l’amichevole della Lazio ha anche messo in luce alcune note dolenti che Sarri dovrà risolvere. La principale riguarda il reparto offensivo: i centravanti Castellanos e Dia sono rimasti nuovamente a secco. Anche se i due si sono disimpegnati bene, creando occasioni e muovendosi con efficacia, la mancanza di gol rimane un problema. Le diverse occasioni sprecate da Cancellieri, Pedro, Dia e Dele-Bashiru dimostrano che la manovra offensiva, sebbene funzionante, non è ancora pienamente efficace in fase di finalizzazione.

Un altro aspetto critico riguarda il rendimento dei portieri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il pareggio per 2-2 ha visto responsabilità individuali sui due gol subiti: Mandas sul primo e Provedel sul secondo. Sebbene entrambi abbiano anche compiuto interventi importanti, la situazione di ballottaggio tra loro potrebbe non giovare a nessuno dei due. Sarri dovrà prendere una decisione definitiva e stabilire gerarchie precise in un ruolo così delicato. Una staffetta continua potrebbe infatti minare la stabilità difensiva che è uno dei punti di forza della squadra. L’allenatore è chiamato a risolvere questo problema in tempi brevi, probabilmente prima dell’inizio del campionato, in modo da dare sicurezza a tutta la squadra.