Lazio, buone notizie in società! Quel grande uomo d'affari potrebbe risollevare i biancocelesti - Lazio News 24

Lazio: chi è Michele Puller, l’uomo che può portare esperienza e visione internazionale

Nel panorama calcistico italiano, spesso caratterizzato da instabilità e scarsa programmazione, l’eventuale coinvolgimento di figure come Michele Puller rappresenta un’opportunità significativa. Il suo recente incontro con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avvenuto lunedì 21 luglio come riportato dal Corriere dello Sport, ha acceso i riflettori sull’ex vicepresidente del Borussia Dortmund. Ma chi è davvero Michele Puller e perché il suo profilo potrebbe rivelarsi strategico per il futuro della Lazio?

Puller, 77 anni, è un imprenditore originario della zona di Cittadella, con attività nei settori dell’edilizia e dell’abbigliamento. La sua avventura nel calcio internazionale inizia oltre trent’anni fa, quando fu coinvolto quasi per caso nella dirigenza del Borussia Dortmund, all’epoca in gravi difficoltà finanziarie. «Il mio avvocato era presidente del club e mi ha coinvolto», ha raccontato. Da quel momento in poi, Puller è stato protagonista della rinascita del Borussia, club che sotto la sua influenza ha abbracciato un modello virtuoso fatto di sostenibilità economica, investimento nei giovani e visione a lungo termine.

Per la Lazio, che negli ultimi anni ha dimostrato attenzione all’equilibrio finanziario ma ha faticato a fare il salto di qualità sul piano strutturale e gestionale, una figura come Puller potrebbe offrire un’importante spinta verso una trasformazione più moderna. Non a caso, Puller ha avuto già in passato contatti con l’ambiente biancoceleste: è stato uno degli interlocutori durante la trattativa che portò Ciro Immobile dalla Juventus alla Lazio, passando proprio per il Borussia Dortmund.

Nonostante il suo successo in Germania, Puller non ha mai perso il legame con il calcio italiano e con le sue radici. «Ho saltato un Borussia-Colonia per andare a vedere il Cittadella. Il primo amore non si scorda», ha confessato. Oltre alla passione, ciò che colpisce è la sua mentalità manageriale: è stato tra i sostenitori più convinti della stabilità tecnica, difendendo Jurgen Klopp anche nei momenti difficili. Una filosofia che potrebbe portare nuova linfa alla Lazio, spesso in cerca di continuità.

L’incontro tra Lotito e Puller, dunque, potrebbe segnare un primo passo verso un progetto più ambizioso. La Lazio, con una figura c