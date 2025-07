Lazio, Puller risponde alle speculazioni di questi giorni dopo l’incontro con Lotito: «Ha detto tutto Claudio»

Lazio, le parole dell’imprenditore Michele Puller dopo le speculazioni in seguito all’incontro con il presidente Claudio Lotito

La notizia, diffusa ieri dal Corriere dello Sport, di un presunto incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il potente uomo d’affari Michele Puller ha scosso l’ambiente della Lazio, generando un alone di mistero e una serie di smentite. Secondo quanto riportato, fonti vicine al patron avrebbero escluso qualsiasi tipo di contatto, liquidando la questione come “ricostruzioni che non corrispondono ai fatti e notizia priva di fondamento”.

Lo stesso quotidiano ha cercato un commento da Puller, noto specialista di conti, fatturati ed esperto di bilanci, che ha fatto fortuna in Germania con un ruolo apicale nel consiglio economico del Borussia Dortmund. La sua risposta, tuttavia, è stata evasiva e ha contribuito ad aumentare l’incertezza: «Ha detto tutto Claudio, ha detto tutto Claudio», si è limitato a ripetere, esprimendo un misto di preoccupazione e imbarazzo. Nonostante le smentite, il legame tra Lotito e Puller è noto da tempo: i due sono infatti amici di vecchia data. A complicare ulteriormente il quadro, proprio ieri Lotito avrebbe giurato di “non sentirlo da un mese”, una dichiarazione che stride con le indiscrezioni iniziali.

La situazione lascia spazio a molteplici interpretazioni, e l’ambiente laziale attende con curiosità di capire la verità dietro a questo presunto incontro. Le smentite indirette e le risposte criptiche hanno solo alimentato le speculazioni, in un momento in cui la Lazio è già sotto i riflettori per questioni legate al mercato e al blocco degli acquisti. Si attendono sviluppi per chiarire la natura di questi contatti e l’effettiva portata di un rapporto che, tra conferme di amicizia e smentite di incontri, continua a rimanere avvolto nel mistero.