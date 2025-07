Lazio, tra tanti problemi arriva una luce: quel giocatore sta stupendo tutti! Ecco l'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, Provstgaard è la sorpresa del ritiro: Sarri lo prepara per l’esordio. La situazione attuale

In casa Lazio spunta un nome nuovo che sta conquistando tutti a Formello: si tratta di Oliver Provstgaard, giovane difensore danese che, in pochi giorni, è diventato la vera rivelazione del ritiro estivo sotto la guida di Maurizio Sarri. Un profilo che finora era rimasto sotto traccia, ma che ora si sta imponendo come una delle sorprese più interessanti della preparazione biancoceleste.

Nel quartier generale della Lazio, i compagni e lo staff tecnico parlano di lui con entusiasmo. Provstgaard si sta distinguendo non solo per la sua grande professionalità e l’atteggiamento esemplare durante gli allenamenti, ma anche per le qualità tecniche e atletiche che ha messo in mostra sin dai primi giorni. Un centrale moderno, dinamico, forte fisicamente e attento tatticamente: tutte doti che non sono passate inosservate.

Durante il recente test contro la Lazio Primavera, Sarri ha deciso di schierarlo titolare fin dal primo minuto, un chiaro segnale di fiducia. Non si è trattato di una semplice prova, ma di un esperimento funzionale in vista della prima giornata di campionato, in cui la Lazio dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, squalificato.

In questo contesto, Provstgaard si candida seriamente per una maglia da titolare contro il Como di Cesc Fabregas. Il danese rappresenta, infatti, l’alternativa naturale all’ex Milan sul centro-sinistra della difesa. Al suo fianco, con ogni probabilità, ci sarà Mario Gila, altro giovane su cui Sarri intende puntare per la nuova stagione.

Il lavoro di Sarri con la rosa della Lazio è orientato a costruire una linea difensiva più solida e reattiva, e Provstgaard potrebbe ritagliarsi un ruolo importante già nelle prime uscite. Con il passare dei giorni, il giovane difensore si sta guadagnando sempre più considerazione e la sensazione è che possa diventare uno degli outsider della stagione.

In un’estate ricca di aspettative, la Lazio scopre un nuovo talento da inserire nelle rotazioni: il futuro, forse, è già iniziato.