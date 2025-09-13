Lazio, chi ci sarà tra i pali tra Provedel e Mandas? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, duello tra i pali: Provedel e Mandas si giocano la maglia da titolare. La situazione

In casa Lazio, uno dei temi più caldi di questo inizio stagione riguarda il dualismo tra i pali. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri sta seriamente valutando un cambio tra i portieri: il giovane Christos Mandas potrebbe prendere il posto di Ivan Provedel, aprendo così un nuovo capitolo tra i pali biancocelesti.

L’allenatore della Lazio starebbe infatti pianificando una rotazione precisa, che vedrebbe Provedel partire titolare nelle prossime due sfide, contro Sassuolo e Roma, per poi lasciare spazio a Mandas nelle partite successive contro Genoa e Torino. Un’alternanza che, se confermata, segnerebbe una svolta nella gestione del ruolo di portiere, da sempre punto fermo nelle squadre di Sarri.

La scelta non è dettata solo da motivi tecnici, ma anche da una visione strategica a lungo termine. Mandas, arrivato alla Lazio come giovane di prospettiva, ha impressionato positivamente lo staff tecnico per personalità, riflessi e capacità di guidare la difesa. Dopo aver avuto modo di ambientarsi nella scorsa stagione, ora sembra pronto a prendersi più spazio e responsabilità.

Provedel, dal canto suo, rimane un portiere affidabile, autore di ottime prestazioni nel recente passato, ma la sua titolarità non è più blindata. Il rendimento non sempre continuo e la volontà di dare fiducia a Mandas potrebbero spingere Sarri verso un’alternanza più regolare, almeno fino a quando uno dei due non conquisterà definitivamente la maglia da titolare.

All’interno dell’ambiente Lazio, la gestione di questo dualismo sarà cruciale anche per mantenere equilibrio nello spogliatoio. Entrambi i portieri hanno profili diversi ma ambizioni importanti, e la comunicazione dello staff sarà fondamentale per evitare tensioni.

Il futuro tra i pali della Lazio resta quindi ancora da scrivere, ma l’idea di una staffetta tra Provedel e Mandas si fa sempre più concreta. Una sfida interna che potrà solo alzare il livello della competizione e della concentrazione, in un ruolo chiave per le ambizioni stagionali del club.

La stagione è lunga, e Sarri sa bene che per la Lazio sarà fondamentale avere due portieri pronti e motivati, capaci di garantire solidità e sicurezza in ogni momento.