Lazio: Provedel torna titolare, ma Mandas avanza nelle gerarchie di Sarri

Lazio, tra i pali proseguirà il ballottaggio tra Provedel e Mandas? Il primo rimane il titolare, ma il greco cresce nelle gerarchie

Il “cambio della guardia” in porta per la Lazio è realtà, con Ivan Provedel che tornerà titolare stasera, in pieno rispetto dell’alternanza svelata da Maurizio Sarri qualche giorno fa. Come riportato da Il Messaggero, l’ex Spezia rimane il numero uno, ma Sarri andrà incontro alla richiesta della società di valorizzare anche Christos Mandas, il giovane talento greco che continua a migliorare in ogni aspetto del suo gioco, inclusa l’abilità con i piedi. Mandas è ormai una garanzia, ma anche Provedel, dopo qualche tentennamento, sta crescendo.

La “cura Sarri” sta dando i suoi frutti per il numero 94, che con grande applicazione e parate importanti – come quella sulla punizione di Palumbo contro l’Avellino sul primo palo – sta ritrovando i lampi del suo vecchio sé. Questi sono i primi accenni del “vecchio Ivan”, che sotto la gestione del “Comandante” è entrato nella storia della Serie A con 21 clean sheet in una singola stagione, senza dimenticare le convocazioni con la Nazionale italiana. Sarri lo ha sempre considerato un ottimo portiere, particolarmente adatto alla sua idea di calcio grazie alla sua grande abilità palla a terra. Ora, Provedel sarà chiamato a confermare questi passi in avanti anche nella tana del Fenerbahce, un test di alto livello che inaugura la mini-tournée turca e sarà un banco di prova significativo per la sua ritrovata forma.