Il prossimo avversario della Lazio: il Galatasaray campione di Turchia si presenta al suo pubblico

La Lazio si prepara alla prossima amichevole contro il Galatasaray: i campioni di Turchia pronti a presentarsi al loro pubblico

La Lazio si prepara a un altro test molto impegnativo contro il Galatasaray, squadra campione di Turchia. L’avversario ha qualità ed entusiasmo, alimentati da una campagna acquisti sontuosa. Al momento, gli arrivi di Jakobs, Sané e Osimhen hanno rafforzato la rosa. L’atmosfera che attende la Lazio al Rams Park sarà simile a quella vissuta contro il Fenerbahçe, se non ancora più intensa. La partita di domani, infatti, sarà l’occasione per presentare al pubblico il nuovo centravanti nigeriano Osimhen, accolto mercoledì all’aeroporto di Istanbul da migliaia di tifosi festanti.

Fino a ieri sera erano stati venduti circa 30 mila biglietti, ma il numero è destinato a crescere notevolmente nelle prossime ore. Questo clima elettrizzante influenzerà sicuramente l’atteggiamento della squadra turca, che giocherà con grande aggressività. La Lazio dovrà dimostrare di aver appreso la lezione della prima amichevole e di saper gestire la pressione di un ambiente ostile, cercando di imporre il proprio gioco e di costruire la fase offensiva con maggiore lucidità. L’ultimo test in Turchia sarà un banco di prova fondamentale per Sarri in vista dell’inizio del campionato e per testare il carattere e la personalità della sua squadra.