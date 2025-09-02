Lazio, problemi per Marusic. Cosa è successo durante il ritiro del Montenegro? - Lazio News 24

Lazio, Marusic convocato dal Montenegro ma lascia il ritiro: le condizioni dell’esterno

Continuano a susseguirsi le notizie riguardanti i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta per le partite internazionali. Tra i convocati del Montenegro figurava anche Adam Marusic, esterno biancoceleste considerato uno dei punti fermi della rosa di Maurizio Sarri. Tuttavia, l’avventura con la selezione montenegrina è durata poco: il calciatore ha lasciato il ritiro per motivi fisici, probabilmente legati a un fastidio muscolare accusato durante Lazio-Verona, l’ultima partita di campionato.

Marusic era stato inserito nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico Robert Prosinečki, ma la sua condizione non ha permesso di proseguire l’esperienza con la nazionale. Dopo aver valutato lo stato fisico dell’esterno, lo staff medico montenegrino ha concordato con il giocatore la sua esclusione e il conseguente ritorno a Roma. A sostituirlo sarà Roganovic, chiamato in extremis per colmare la sua assenza.

Per la Lazio, questa rappresenta una notizia da monitorare con attenzione. Marusic è un elemento chiave sia in fase difensiva sia in costruzione del gioco, e la sua versatilità lo rende indispensabile nel sistema tattico di Sarri. La sua assenza dagli impegni con la nazionale potrebbe essere interpretata positivamente dallo staff biancoceleste: il giocatore resterà a Formello per recuperare e prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato.

La Lazio, che ha iniziato la stagione con alti e bassi, avrà bisogno di tutta la sua rosa al completo per affrontare le prossime sfide. Marusic rappresenta una garanzia sulla fascia, e la sua condizione sarà valutata giorno dopo giorno dallo staff medico capitolino. Il tecnico Sarri spera di riaverlo pienamente a disposizione già per il prossimo turno di Serie A, quando la squadra dovrà tornare a fare punti con continuità.

Nel frattempo, altri calciatori della Lazio sono regolarmente partiti con le loro selezioni, ma la situazione di Marusic resta quella che più preoccupa l’ambiente biancoceleste. L’obiettivo sarà recuperarlo al 100% senza forzature, per evitare ricadute in un momento in cui il calendario si farà sempre più intenso.