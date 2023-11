Lazio, problemi in attacco per Sarri: il confronto con la scorsa stagione evidenzia un grosso calo in fase offensiva

Non una delle migliori partenze della Lazio per quanto riguarda la fase offensiva dei biancocelesti, che non riescono ad incidere come nella passata stagione.

Nella stagione 2022/23 i gol segnati dopo 12 giornate erano 24, un anno dopo il dato alla stessa giornata riporta appena 13, che evidenzia un problema abbastanza importante per la squadra di Sarri.