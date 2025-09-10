Lazio, il problema del palleggio secondo Sarri: la soluzione è già in rosa? I dettagli

Sarri e la Lazio: come risolvere il deficit di palleggio con una mossa interna. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio organizzato e basato sul possesso palla, ha iniziato la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Dopo la sosta per le nazionali, il tecnico biancoceleste deve fare i conti con rientri da infortuni e giocatori reduci da impegni internazionali, fattori che potrebbero portare a qualche cambiamento nell’undici titolare.

Tra le possibili novità spicca il nome di Reda Belahyane, centrocampista marocchino classe 2004, arrivato in Italia due anni fa e già distintosi per qualità tecniche e visione di gioco. Schierato come mezzala sinistra nella recente gara contro il Verona, Belahyane ha impressionato per precisione nei passaggi e capacità di eludere la pressione avversaria. Con Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana dal grande dinamismo, appena rientrato dagli impegni con la sua nazionale, Sarri potrebbe decidere di puntare sul giovane marocchino dal primo minuto.

Uno dei nodi irrisolti della Lazio dall’inizio del secondo mandato di Sarri a Formello è la mancanza di qualità e fluidità nella costruzione del gioco. Belahyane, brevilineo ma dotato di un piede educato e preciso, potrebbe rappresentare la soluzione interna a questo problema. Secondo i dati riportati da La Repubblica, considerando le esperienze con Verona e Lazio, il centrocampista vanta una media del 90,4% di passaggi completati, un dato che lo colloca tra i migliori interpreti del ruolo in Serie A.

Oltre alla precisione, il marocchino si distingue per la capacità di guadagnare metri palla al piede, superando l’uomo con dribbling rapidi e intelligenti. Caratteristiche che potrebbero consentirgli di scalare rapidamente le gerarchie del centrocampo biancoceleste, soprattutto in un momento in cui il club non ha effettuato innesti significativi nel mercato.

Per Sarri, alla ricerca di soluzioni per rendere la Lazio più vicina alla sua idea di gioco, la carta Belahyane potrebbe rivelarsi un’arma preziosa già contro il Sassuolo. Una scelta che, se confermata, darebbe al giovane talento l’occasione di consolidare il proprio ruolo e offrire alla squadra quella qualità di palleggio che finora è mancata.