Lazio: Prime Indicazioni Positive per Sarri nel Test contro la Primavera - Lazio News 24

Prime indicazioni in casa Lazio per quanto riguarda il test contro la Primavera

La prima amichevole stagionale della Lazio di Maurizio Sarri, disputata al Fersini di Formello contro la Primavera allenata da mister Punzi, ha offerto al tecnico toscano l’opportunità di testare lo stato atletico e mentale della sua squadra dopo una settimana di preparazione intensa. Nonostante le “gambe pesanti”, tipiche di questo periodo, sono emersi spunti interessanti e le prime indicazioni sulle scelte dell’undici titolare. Come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, in porta ha giocato Provedel (al posto di Mandas, fermo per febbre), mentre in difesa al centro si è vista la coppia Provstgaard-Gila.

A centrocampo, il ballottaggio tra Cataldi e Rovella è stato vinto dal numero 32, Danilo Cataldi, affiancato da Guendouzi e Dele-Bashiru. In attacco, Castellanos ha spuntato nel ruolo di punta centrale, preferito a Dia, con Pedro a sinistra (a sostituire Zaccagni) e Noslin a destra (per l’indisponibile Isaksen). L’inizio della Lazio è stato “diesel”, ma la squadra è andata crescendo col passare dei minuti. Sugli scudi sono finiti Taty Castellanos, Guendouzi, Cataldi e Pedro (autore dell’1-0), tutti giocatori che hanno già lavorato in precedenza con il Comandante. A soddisfare il tecnico è stata l’applicazione di tutta la squadra, che ha mostrato un gioco rapido, basato su massimo due tocchi, e una costante ricerca della profondità, cercando di mantenere stretti i reparti.