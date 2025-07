Le prestazioni individuali della Lazio in Turchia: Provstgaard e Gil funzionano, centrocampo in ritardo di condizione

Lazio, le prestazioni individuali dei calciatori nell’amichevole contro il Fenerbahce: la coppia Gila-Provstgaard convince

L’amichevole contro il Fenerbahçe ha offerto importanti indicazioni sulle prestazioni individuali dei giocatori della Lazio, evidenziando chi sta già trovando la giusta intesa e chi, invece, deve ancora lavorare per adattarsi ai meccanismi di Sarri. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, la difesa ha mostrato segnali promettenti, con due elementi che si sono particolarmente distinti.

Gila ha dimostrato una notevole capacità di adattamento al compagno di reparto. Nel primo tempo, ha preso il comando guidando Provstgaard, mentre nella ripresa, con l’ingresso di Romagnoli, ha saputo lasciare al nuovo arrivato il ruolo di dominante, confermando la sua affidabilità in fase difensiva. Al suo fianco, Oliver Provstgaard ha continuato a mostrare progressi costanti. Attento e concentrato, il giovane danese si è lasciato guidare da Gila, rivelandosi un leader nella difesa del primo tempo. La sua crescita è evidente e sta scalando rapidamente le gerarchie, candidandosi a un ruolo sempre più centrale.

D’altra parte, alcuni giocatori appaiono ancora in ritardo nella fase di assimilazione dei nuovi schemi o hanno commesso errori significativi. Matteo Guendouzi si è reso protagonista di una distrazione cruciale da cui è nato il gol del Fenerbahçe. Sebbene la sua prestazione non fosse stata negativa fino a quel momento, un errore del genere non può essere perdonato in una stagione dove la concentrazione dovrà essere massima. Anche Taty Castellanos ha vissuto una giornata difficile. Più nervoso che vivace o propositivo, è rimasto isolato in attacco, non solo per colpa sua, ma senza riuscire mai a rendersi davvero pericoloso.

Infine, Dele-Bashiru sta incontrando difficoltà tattiche. Con un giocatore come Nuno Tavares che spinge alle sue spalle sulla stessa fascia, il nigeriano non sempre si ricorda di coprire, creando squilibri e problemi difensivi in quella zona del campo. Questi aspetti evidenziano come, mentre alcuni reparti mostrano già una buona solidità, altri necessitano ancora di tempo e lavoro per trovare la giusta quadratura.