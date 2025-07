Lazio, presentazione ufficiale di Sarri a Formello: presenti anche Lotito e Fabiani. Ecco quando ci sarà e le info utili

Giovedì 24 luglio alle ore 18:00, presso il centro sportivo di Formello, si terrà la tanto attesa conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della S.S. Lazio. La società biancoceleste si prepara a inaugurare ufficialmente una nuova fase sportiva sotto la guida del tecnico toscano, noto per il suo calcio propositivo e per aver già lasciato il segno in Serie A con squadre come Empoli, Napoli, Juventus e Chelsea in Premier League.

Al fianco di Sarri saranno presenti due figure chiave dell’organigramma societario: il presidente Claudio Lotito, al timone del club dal 2004, e il direttore sportivo Angelo Fabiani, protagonista in questa sessione di mercato e figura centrale nella costruzione della rosa.

La notizia dell’evento è stata confermata da Matteo Petrucci, giornalista sportivo di Sky Sport, che ha anticipato la conferenza ai microfoni di Radio Laziale. Petrucci ha sottolineato che al momento non è ancora chiaro se i giornalisti avranno la possibilità di porre domande durante l’incontro, lasciando in sospeso uno degli aspetti più attesi dagli addetti ai lavori.

Sarri, dopo aver concluso la sua esperienza con la Juventus e un periodo di pausa, approda nella Capitale con l’obiettivo di rilanciare il progetto tecnico laziale. Con il suo stile di gioco basato su possesso palla e verticalità, il nuovo allenatore punta a valorizzare una rosa che sarà probabilmente rinnovata nelle prossime settimane.

L’evento rappresenta un momento cruciale per la Lazio, sia in chiave comunicativa che sportiva. Con l’ufficializzazione di Sarri, la società invia un segnale forte ai tifosi e agli osservatori del campionato italiano: è iniziata una nuova era all’ombra dell’Olimpico.