Come sta procedendo la preparazione in casa Lazio? Sentite cosa ha detto quel giocatore - Lazio News 24

Zaccagni dopo Burnley-Lazio: «Siamo sulla strada giusta con Sarri»

La Lazio esce vittoriosa dall’amichevole estiva contro il Burnley con un risultato di 0-1, frutto di una prestazione solida e ben orchestrata. Al termine della sfida, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, che ha analizzato sia l’andamento del match che il lavoro svolto in queste settimane sotto la guida di Maurizio Sarri.

«La Lazio ha disputato una buonissima gara, sia dal punto di vista tecnico che tattico» ha dichiarato Zaccagni. «Siamo soddisfatti della prestazione, perché si è visto il frutto del lavoro che stiamo portando avanti con Sarri durante la preparazione estiva.» Parole che riflettono un gruppo in crescita, compatto e determinato a seguire i principi di gioco richiesti dal tecnico toscano.

L’obiettivo della Lazio, secondo Zaccagni, è chiaro: «Vogliamo essere corti in campo, ripartire con qualità e fare male agli avversari. Stiamo lavorando intensamente in settimana, e oggi si è vista una Lazio in salute, ordinata e pericolosa nelle ripartenze.»

Il numero 20 biancoceleste ha anche elogiato il compagno Cancellieri, autore di una prestazione positiva: «Lo abbiamo visto maturato, sia dal punto di vista del carattere che dal punto di vista tecnico-tattico. Sta crescendo e siamo contenti per lui.»

Durante il match, Zaccagni si è anche incaricato della battuta di un calcio di rigore, che però non è stato realizzato come previsto. «Volevo tirarlo centrale e alzarlo un po’, ma alla fine ciò che conta è aver vinto. L’episodio rimane alle spalle, l’importante è il successo della squadra.»

Infine, una battuta su Ledesma, ex regista della Lazio, spesso citato come esempio di visione e tecnica a centrocampo: «Aveva un piede invidiabile. Un giocatore come lui ci farebbe comodo ancora oggi.»

Con questa vittoria e un gruppo sempre più coeso, la Lazio di Sarri continua a prepararsi per la nuova stagione con ambizione e fiducia. I segnali sono positivi e il progetto tecnico sembra aver imboccato la direzione giu