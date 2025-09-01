Lazio, come stanno andando le prevendite per il derby? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, prelazione per il derby: info utili per gli abbonati del settore Sud

In vista dell’attesissimo derby tra Lazio e Roma, in programma il prossimo 21 settembre (con orario ancora da definire), arrivano comunicazioni fondamentali per tutti i tifosi biancocelesti, in particolare per gli abbonati del settore Sud dello Stadio Olimpico.

Come già annunciato durante la campagna abbonamenti estiva, gli abbonati della Curva Maestrelli, dei Distinti Sud-Est e della sezione riservata agli Aquilotti Under 14 non avranno diritto di accesso alla stracittadina. Una scelta che segue le consuete disposizioni di sicurezza per le gare ad alto rischio come quella tra Lazio e Roma.

Tuttavia, la Lazio ha predisposto una finestra di prelazione esclusiva per questi abbonati, dando loro la possibilità di acquistare un biglietto in altri settori dello stadio, a prezzi agevolati. La prelazione sarà attiva da oggi, 1° settembre alle ore 16:00, fino alle ore 24:00 del 4 settembre.

I settori disponibili per la prelazione sono:

Tribuna Tevere (Parterre, Centrale e Top)

(Parterre, Centrale e Top) Tribuna Monte Mario (Top e Laterale Nord)

I tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito online Vivaticket oppure presso i punti vendita autorizzati.

Prezzi promozionali per gli abbonati Lazio del settore Sud

Ecco la tabella dei prezzi riservata agli abbonati esclusi:

Tribuna Monte Mario Top : 46 € (Under 16: 35 €)

: 46 € (Under 16: 35 €) Monte Mario Laterale : 38 € (U16: 30 €)

: 38 € (U16: 30 €) Tevere Top : 40 € (U16: 30 €)

: 40 € (U16: 30 €) Tevere Centrale : 35 € (U16: 28 €)

: 35 € (U16: 28 €) Tevere Parterre Centrale : 32 € (U16: 25 €)

: 32 € (U16: 25 €) Tevere Parterre: 25 € (U16: 20 €)

La Lazio, nel suo comunicato ufficiale, ha ribadito quanto segue:

“Tutti gli abbonati dei Distinti Sud Est, Curva Maestrelli e Aquilotti Under 14, come indicato in campagna abbonamenti, non hanno diritto a questa gara, ma potranno acquistare un tagliando nei settori indicati a tariffa scontata nel periodo compreso tra il 1° e il 4 settembre”.

Il club invita i tifosi ad agire per tempo, considerando che la richiesta per il derby Lazio-Roma sarà elevata. Una nuova occasione, per chi ama i colori biancocelesti, di vivere un’emozione unica all’Olimpico.