Lazio, scoppia la polemica sugli scontri durante il Derby. Il comunicato degli ultras - Lazio News 24

Lazio, scoppia la polemica dopo gli scontri. Arriva il comunicato degli ultras biancocelesti

Durante il deflusso dei tifosi della Roma dallo Stadio Olimpico, si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere nel mondo del calcio romano. Alcuni sostenitori giallorossi, che tornavano a casa in motorino, sono stati raggiunti da un gruppo di tifosi della Lazio, dando vita a un’aggressione violenta che è stata ripresa da diversi video circolati sui social. Questo spiacevole episodio ha spinto il tifo organizzato della Lazio a prendere posizione attraverso un’intervista rilasciata a Radio Laziale, il canale ufficiale del club biancoceleste.

Nel corso dell’intervista, i rappresentanti del tifo organizzato della Lazio hanno voluto chiarire la loro posizione in merito all’aggressione ai danni dei tifosi romanisti. Hanno sottolineato con forza che questo tipo di comportamenti non rappresentano i valori del club né del suo tifo. Hanno infatti dichiarato: «Siamo cresciuti con un forte senso di rispetto e di correttezza, con un chiaro riferimento a non comportarci mai come prepotenti o arroganti. Attaccare persone indifese, come quei ragazzi che tornavano a casa in motorino, è un gesto vile e indegno».

Il tifo organizzato della Lazio ha poi proseguito affermando che tali episodi sono sempre stati condannati e non saranno mai tollerati all’interno della tifoseria biancoceleste. Hanno espresso gratitudine verso i due giovani che sono intervenuti prontamente per fermare l’aggressione, definendoli eroi che hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Hanno inoltre ribadito che «queste sciacallate non ci sono mai piaciute e non le tolleriamo in nessun modo».

L’intervento del tifo organizzato della Lazio arriva in un momento in cui la tensione tra le due tifoserie, già alta per via della storica rivalità e del recente derby, rischia di sfociare in episodi di violenza più gravi. Proprio per questo motivo, la posizione ufficiale della curva biancoceleste è importante per provare a calmare gli animi e a stigmatizzare ogni tipo di violenza legata al calcio.

In conclusione, la tifoseria della Lazio ha voluto mandare un messaggio chiaro: il rispetto e la correttezza devono sempre prevalere, anche in una rivalità accesa come quella romana. Comportamenti violenti e aggressioni gratuite non rappresentano il vero spirito biancoceleste e verranno sempre contrastati con fermezza, per il bene del calcio e della città di Roma.