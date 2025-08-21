Pedullà sulla Lazio: «Estate abbastanza difficile, ma i biancocelesti hanno una certezza» - Lazio News 24

Lazio, Pedullà: «Estate surreale, ma Sarri non si tira indietro. Tifosi da applausi»

La situazione della Lazio continua a far discutere, soprattutto per quanto riguarda il mercato e la gestione tecnica. A fare il punto è Alfredo Pedullà, che nel suo editoriale pubblicato sul proprio sito ufficiale ha fotografato con lucidità il momento complesso vissuto dal club biancoceleste e dal suo allenatore, Maurizio Sarri.

Secondo Pedullà, la Lazio sta attraversando un’estate a dir poco anomala: poche operazioni in entrata, assenza di colpi ad effetto e una sensazione di immobilismo che preoccupa parte dell’ambiente. Nonostante ciò, il tecnico toscano non si nasconde e continua a lavorare con determinazione, consapevole delle difficoltà ma anche della responsabilità di guidare un gruppo che ha bisogno di certezze.

«Tutti si stanno rinforzando, la Lazio no. È un’estate vissuta in apnea, tra salite e risalite. Maurizio Sarri sa di avere un compito difficile, ma non si tira indietro», scrive Pedullà. Un’analisi che mette in evidenza come la Lazio stia faticando a tenere il passo delle altre big del campionato in termini di rinforzi e ambizioni, ma che allo stesso tempo riconosce la professionalità e il coraggio dell’allenatore.

In questo scenario, emerge con forza un dato che racconta meglio di qualunque parola la passione della gente laziale: 28.400 abbonamenti sottoscritti, senza promesse di grandi acquisti o illusioni da calciomercato. Un gesto che, secondo Pedullà, vale più di qualsiasi slogan: «I tifosi della Lazio hanno messo mano al portafoglio senza lo straccio di un’emozione di mercato. Un atto di amore vero, ben oltre i facili bla-bla».

Anche il nome di Lorenzo Insigne, accostato da tempo alla Lazio come possibile svincolato, rimane sullo sfondo. Ma per ora, nessuna trattativa concreta sembra avviata. Il mercato biancoceleste resta fermo, e l’unico punto fermo è il sostegno di una tifoseria che continua a credere nella squadra nonostante tutto.

La Lazio dovrà presto dare delle risposte, sul campo e fuori, per non trasformare una stagione ancora tutta da giocare in una rincorsa continua. Intanto, Sarri resta saldo al comando, e i tifosi continuano a dimostrare la loro fede incrollabile.