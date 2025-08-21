 Pedullà sulla Lazio: «Estate abbastanza difficile, ma i biancocelesti hanno una certezza» - Lazio News 24
Connect with us

News

Pedullà sulla Lazio: «Estate abbastanza difficile, ma i biancocelesti hanno una certezza»

News

Lazio, Sarri di fronte ad una scelta difficile. Ora serve capire chi escludere contro il Como

News

Calciomercato Lazio, Gigot sempre in uscita. Quale sarà la prossima mossa dei biancocelesti?

News

Lotito e la visione sulla Lazio: «Noi abbiamo conti in regola. Sugli Scudetti...»

News

Sarri, la decisione del tecnico biancoceleste in vista di Como Lazio. Il punto

News

Pedullà sulla Lazio: «Estate abbastanza difficile, ma i biancocelesti hanno una certezza»

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Pedullà

Lazio, Pedullà: «Estate surreale, ma Sarri non si tira indietro. Tifosi da applausi»

La situazione della Lazio continua a far discutere, soprattutto per quanto riguarda il mercato e la gestione tecnica. A fare il punto è Alfredo Pedullà, che nel suo editoriale pubblicato sul proprio sito ufficiale ha fotografato con lucidità il momento complesso vissuto dal club biancoceleste e dal suo allenatore, Maurizio Sarri.

Secondo Pedullà, la Lazio sta attraversando un’estate a dir poco anomala: poche operazioni in entrata, assenza di colpi ad effetto e una sensazione di immobilismo che preoccupa parte dell’ambiente. Nonostante ciò, il tecnico toscano non si nasconde e continua a lavorare con determinazione, consapevole delle difficoltà ma anche della responsabilità di guidare un gruppo che ha bisogno di certezze.

«Tutti si stanno rinforzando, la Lazio no. È un’estate vissuta in apnea, tra salite e risalite. Maurizio Sarri sa di avere un compito difficile, ma non si tira indietro», scrive Pedullà. Un’analisi che mette in evidenza come la Lazio stia faticando a tenere il passo delle altre big del campionato in termini di rinforzi e ambizioni, ma che allo stesso tempo riconosce la professionalità e il coraggio dell’allenatore.

In questo scenario, emerge con forza un dato che racconta meglio di qualunque parola la passione della gente laziale: 28.400 abbonamenti sottoscritti, senza promesse di grandi acquisti o illusioni da calciomercato. Un gesto che, secondo Pedullà, vale più di qualsiasi slogan: «I tifosi della Lazio hanno messo mano al portafoglio senza lo straccio di un’emozione di mercato. Un atto di amore vero, ben oltre i facili bla-bla».

Anche il nome di Lorenzo Insigne, accostato da tempo alla Lazio come possibile svincolato, rimane sullo sfondo. Ma per ora, nessuna trattativa concreta sembra avviata. Il mercato biancoceleste resta fermo, e l’unico punto fermo è il sostegno di una tifoseria che continua a credere nella squadra nonostante tutto.

La Lazio dovrà presto dare delle risposte, sul campo e fuori, per non trasformare una stagione ancora tutta da giocare in una rincorsa continua. Intanto, Sarri resta saldo al comando, e i tifosi continuano a dimostrare la loro fede incrollabile.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.