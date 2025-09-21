Pedro, delusione da vero laziale per l'attaccante. Sentite cosa ha detto! - Lazio News 24

Lazio, il messaggio di Pedro dopo il derby: «Deluso, ma combatterò fino alla fine»

Al termine del derby della Capitale, conclusosi con una sconfitta amara per la Lazio, uno dei protagonisti più esperti della rosa, Pedro, ha deciso di prendere la parola. Nonostante la gara sia stata per lui particolarmente difficile – uscita dal campo condizionata dai crampi – l’attaccante spagnolo ha dimostrato ancora una volta il suo spirito da leader, scegliendo di parlare direttamente ai tifosi attraverso i social.

Pedro non ha cercato alibi, né ha nascosto la propria delusione. Le sue parole sono state sincere, cariche di responsabilità e rispetto per la maglia della Lazio. In un momento complicato per l’ambiente biancoceleste, dopo una delle partite più sentite della stagione, il numero 9 ha voluto metterci la faccia.

Le parole di Pedro dopo la sconfitta nel derby

«Molto deluso per non essere riuscito a portare a casa la vittoria in un giorno così speciale come il derby – ha scritto Pedro –. Oggi non ho potuto aiutare la squadra in campo, ma continuerò a lottare per questa maglia fino alla fine della stagione. Un grazie di cuore a tutti i tifosi, come sempre, per il loro sostegno!».

Parole che risuonano forti nel cuore dei tifosi della Lazio, che hanno comunque sostenuto la squadra fino all’ultimo minuto, nonostante l’esito negativo della partita. La delusione per la sconfitta contro la Roma è tangibile, ma lo spirito di Pedro e il suo attaccamento alla maglia sono segnali importanti per il gruppo.

Lazio, un leader silenzioso: l’impatto di Pedro

Arrivato alla Lazio con un bagaglio di esperienza internazionale e trofei, Pedro si è rapidamente guadagnato il rispetto dell’ambiente biancoceleste. Non solo per le sue giocate, ma per la professionalità, il carisma e il rispetto con cui vive ogni partita. Anche in una serata difficile come quella del derby, l’ex Barcellona e Chelsea ha mostrato il suo lato più umano e autentico.

La Lazio esce ferita dal derby, ma le parole di Pedro sono una promessa di impegno e determinazione. In un momento in cui serve unità, il gesto dello spagnolo rappresenta molto più di una semplice scusa: è un messaggio di appartenenza.