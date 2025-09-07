Lazio, Pedro e il nuovo ruolo con Sarri. Ecco le ultime novità in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Pedro al lavoro con cautela: obiettivo Sassuolo tra assenze e gestione infortuni

La Lazio di Maurizio Sarri prosegue la preparazione a Formello in vista della delicata trasferta contro il Sassuolo, ma lo fa in un clima di luci e ombre. Alla penultima seduta settimanale il tecnico biancoceleste ha dovuto fare i conti con numerose assenze, tra giocatori convocati dalle rispettive Nazionali e altri alle prese con problemi fisici. Un gruppo rimaneggiato che ha comunque fornito indicazioni utili allo staff tecnico.

Tra i protagonisti più attesi c’è Pedro, attaccante spagnolo classe 1987, che continua a rappresentare un punto di riferimento importante nello scacchiere offensivo della Lazio, nonostante i suoi 38 anni. Proprio per preservarlo e garantirne la migliore condizione fisica in vista del match di Reggio Emilia, lo staff ha deciso di ridurre i carichi di lavoro. In questi giorni Pedro ha svolto sessioni personalizzate, principalmente in palestra, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi a pieno regime da martedì prossimo. Il suo rientro al top è considerato fondamentale per dare imprevedibilità e qualità all’attacco, oltre a cercare quella prima rete stagionale che ancora manca.

La Lazio, nel frattempo, deve gestire anche diverse altre situazioni. Mandas, Hysaj, Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Dia e Zaccagni sono tutti fuori per gli impegni internazionali, mentre tra gli infortunati si segnala un nuovo stop importante: Manuel Lazzari. L’esterno destro ha riportato un affaticamento muscolare dopo aver brillato nei test fisici, e ora rischia di saltare la prossima gara. Un problema non da poco per Sarri, che vede ridursi le opzioni sulle fasce.

Buone notizie, invece, arrivano da Marusic e Isaksen. Il primo è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo i recenti problemi muscolari, mentre il danese ha superato i fastidi agli adduttori e ha lavorato regolarmente, provando anche sulla fascia destra. Sulla sinistra, invece, Sarri ha testato Noslin in un ruolo inedito, alla ricerca di nuove soluzioni tattiche.

In questo contesto complicato, la gestione di Pedro diventa ancora più cruciale. L’esperienza e la qualità dell’ex Barcellona possono fare la differenza in un momento in cui la Lazio deve affrontare l’emergenza e cercare continuità in campionato. La speranza è che il suo lavoro differenziato porti i frutti sperati già contro il Sassuolo.