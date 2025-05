Lazio, Pedro saluta Reina: «E’ stato un piacere giocare e divertirci insieme»

L’attaccante della Lazio ha scelto la via dei social per salutare il suo connazionale ed ex compagno di squadra

Pedro ha postato un messaggio sui suoi canali social.

IL POST – Congratulazioni Pepe Reina per la tua fantastica carriera, per tutto quello che hai ottenuto!!! È stato un grande piacere giocare e divertirsi insieme per tanti anni in Nazionale e alla Lazio, quanti momenti indimenticabili! Auguro il meglio a te e alla tua famiglia in questa nuova fase che inizia. Non cambiare mai leggenda!!.