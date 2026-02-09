Lazio, Pedro non si ferma più! Il record dell’attaccante spagnolo

Lazio, l’attaccante spagnolo ha segnato ieri durante il match dell’Allianz Stadium contro la Juventus: vanta questo record. I dettagli

Non è solo un fuoriclasse senza età, ma un vero e proprio “collezionista” di vittime illustri. Pedro, l’eterno attaccante della Lazio, continua a stupire e, dopo il sigillo contro il Genoa, ha lasciato il segno anche all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una rete che non è solo cronaca, ma pura statistica da record.

Il dato record di Pedro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il gol realizzato contro i bianconeri ha permesso allo spagnolo di raggiungere un traguardo monumentale. La Juventus è infatti diventata la 63ª avversaria differente trafitta da Pedro nei cinque maggiori campionati europei. Un numero impressionante che testimonia la straordinaria continuità di un giocatore capace di incidere ovunque abbia giocato, dalla Spagna all’Inghilterra, fino all’Italia.

Una carriera da cecchino per Pedro

Il dato assume contorni ancora più incredibili se si analizza il rapporto tra squadre affrontate e gol segnati: l’attaccante biancoceleste ha trovato la via della rete contro ben 63 avversarie su un totale di 86 sfidate. In pratica, lo spagnolo scende in campo, quasi tre volte su quattro la squadra avversaria finisce per subire la sua firma d’autore.

La nuova giovinezza di Pedro

Sotto la guida della Lazio, il campione ex Barcellona e Chelsea sta vivendo una seconda giovinezza. Il suo apporto realizzativo e la capacità di essere decisivo nei big match confermano che, nonostante il passare degli anni, il suo fiuto per il gol resta quello dei giorni migliori. La “vittima” numero 63 è servita, e la sensazione è che la lista di Pedro possa allungarsi ancora.

